سارع بالسداد لتجنب الغرامة.. أسهل طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر

كتب- محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية شحن أو سداد قيمة الفاتورة من خلال الهاتف المحمول، الذي يسهل دفع وسداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وتجنب غرامة تأخير بقيمة 7% في حالة عدم انتظام محصل شركة الكهرباء بشكل شهري.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به عملاء فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جميع المحافظات، مع انتهاء كل شهر؛ بالبحث عن طرق سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وهو ما يتم الآن بشأن شهر ديسمبر 2024، والتي يتم تحصيلها خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد إجراء عمليات الاستعلام بالفروع؛ خصوصًا أن هناك غرامة يتم تطبيقها بشكل دوري تقدر بـ٧٪؜ شهريًّا عند التأخير عن سداد فواتير الكهرباء، وفقًا لما أقره جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2024

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على "فيسبوك"، عن الإجراءات المتاحة لعملاء شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة؛ لسداد فاتورة الكهرباء عن استهلاك شهر ديسمبر 2024 التي يتم تحصيلها خلال الشهر الجاري؛ خصوصًا المشتركين الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون السداد إلكترونيًّا.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2024

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر المنشور، عددًا من الآليات التي تمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر ديسمبر 2024 التي يتم تحصيلها في شهر يناير ٢٠٢٥..

- السداد الإلكتروني؛ وذلك من خلال استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع "استعلام- دفع فواتير".

- نقاط التحصيل؛ من خلال نقاط التحصيل بـ"مكاتب البريد- مصاري -Bee -أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي"، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق "فوري" المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

- استخدام تطبيقات للموبايل؛ يمكن لمشتركي الكهرباء استخدام تطبيقات للموبايل بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية App Store وPlay Store وhttps://ncedc.gov.eg لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي "إبلاغ القراءة- استعلام فاتورة- سداد فاتورة".

- المحفظة البنكية؛ يمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

- المحافظ الخاصة؛ يمكن الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.

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