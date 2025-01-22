جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 50 فرصة عمل للشباب المصري من الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كمدربين رياضيين متخصصين في الإعداد البدني داخل أحد الأندية الرياضية الكبرى، براتب شهري قدره 9000 درهم إماراتي.

وأشار "جبران"، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لدعم الشباب وتوفير فرص عمل خارج البلاد بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

شروط ومتطلبات التقديم على فرص عمل بالخارج

صرحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، بأن التقديم مفتوح للشباب الذين تتوفر لديهم المؤهلات والشروط التالية:

خريجو كليات التربية الرياضية.

العمر: بين 25 و40 سنة.

خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات كمدرب معتمد من اتحادات رياضية أو معاهد تدريب متخصصة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

خريجو المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها:

العمر: بين 30 و40 سنة.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدرب معتمد من جهات متخصصة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مزايا فرص العمل بالخارج

راتب شهري بقيمة 9000 درهم يشمل بدل السكن والانتقالات "يعادل أكثر من 123 ألف جنيه مصري".

تأمين طبي متكامل وفقًا للقوانين السارية في الإمارات.

تذكرة سفر للاستقدام.

ساعات عمل يومية تصل إلى 8 ساعات وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

مدة العقد: سنتان قابلة للتجديد.

كيفية التقديم على فرص عمل الإمارات العربية المتحدة

يمكن للراغبين في التقديم تعبئة استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg.

يجب تقديم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 10 أيام، بدءًا من يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

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