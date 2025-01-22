حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وتبنؤات جديدة بشأن الجو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد أيضًا فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة صباحًا من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الصغرى اليوم

وتكون درجات الحرارة الصغرى اليوم، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 12 درجة مئوية.

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