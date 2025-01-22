نشرة التوك شو| تفاصيل لقاءات مدبولي في "دافوس".. وتأثر أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب الأخيرة



كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أسباب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة بالعالم، التي رفضت الدنمارك التخلي عنها لصالح الولايات المتحدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع كبرى الشركات العالمية على هامش قمة دافوس الاقتصادية.

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أثارت قلقًا في الأسواق، خاصة سوق الذهب، مبينًا أن سعر الجنيه الذهب بلغ 30 ألفًا و200 جنيه

كشف الدكتور عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة "المليون كتاب" خلال المؤتمر الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

نعى الإعلامي أحمد موسى العقيد فتحي سويلم، الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في فض مشاجرة داخل أحد فروع البنوك بمحافظة الفيوم