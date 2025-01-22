اليوم.. وزير السياحة والآثار يُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي بمدريد

كتب - محمد أبو بكر:

يُشارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، في افتتاح فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2025، الذي يُعقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري، حيث من المقرر أن يفتتحه ملك إسبانيا.

أكد الوزير شريف فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض، الذي يُعد من أكبر التجمعات السياحية الدولية وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، كما يُشارك فيه عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، وتحرص مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على المشاركة فيه سنويًا.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المشاركة، خاصة في ظل كون السوق الإسباني أحد أبرز الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف الوزير أن التواجد السياحي المصري الرسمي في مثل هذه الفعاليات الدولية يُعزز فرص التعاون المشترك، حيث يُتيح عقد لقاءات رسمية ومهنية لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران المختلفة، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن الاجتماعات ستشمل استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، وتعريف الحضور برؤية هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية وأنماطها المختلفة.

وخلال زيارته، سيعقد الوزير مجموعة واسعة من الاجتماعات الرسمية مع عدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني ودول أمريكا اللاتينية والأسواق المستهدفة الأخرى. كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا إلى جانب عدد من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام الدولية.