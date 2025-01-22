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تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار وشبورة ورياح

10:00 ص الأربعاء 22 يناير 2025

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 27 يناير 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبه من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة صباحاً من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الخميس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

- نشاط رياح أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من الجمعة إلى الاثنين

- نشاط رياح أحياناً علي مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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