ماذا نعرف عن الهيكل المعدني بـ"مصيدة" قلب مفاعل الضبعة؟

كتب - محمد صلاح:

تمكن فريق العمل بمحطة الضبعة النووية خلال الأيام الماضية من تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل (Cantilever Truss) بالوحدة النووية الأولى، والذي يتم تركيبه في مستويات أعلى من مصيدة قلب المفاعل.

ويستعرض "مصراوي" كافة المعلومات عن أهمية الهيكل المعدني الذي تم الانتهاء من تركيبه في الوحدة الأولى بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، بحسب ما أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وفيما يلي أهم المعلومات:

* يعد الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل عنصرًا مهمًا في وحدة الطاقة النووية.

* يتضمن هذا الهيكل أنابيب تبريد تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للحماية والتبريد كأحد أنظمة الأمان السلبية والمميزة لمحطة الضبعة النووية.

* تتميز الخصائص الفنية لهذا الهيكل المعدني بوزنه الذي يصل إلى 158.2 طن.

* يبلغ ارتفاعه 2.6 مترًا وقطره 11 مترًا.

* يتألف من هيكل معدني أسطواني يتكون من ثلاث حلقات موضوعة بشكل محوري.

* تم تزويد الهيكل بنظام حماية حرارية مصنوع من مواد مقاومة للحرارة مدعمة ومغطاة بالفولاذ، مما يضمن السلامة الكاملة للهيكل في حالة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

* يُعتبر الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل عنصرًا مهمًا في وحدة الطاقة النووية، حيث يتضمن أنابيب التبريد التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للحماية والتبريد كأحد أنظمة الأمان السلبية والمميزة لمحطة الضبعة النووية.

وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وهي قيد البناء في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.