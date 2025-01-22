لأول مرة.. أوبرتان قصيرتان لبوتشيني على المسرح الكبير

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كتب- محمد شاكر:

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة إنتاجاً جديداً يشمل اثنتين من ثلاثية "آل تريتيكو" للمؤلف الموسيقي العالمي جياكومو بوتشيني، وهما الأوبرتان القصيرتان "الأخت أنجيليكا" و"جاني سكيكي". العرض من أداء فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومن إخراج مهدي السيد، وتصميم الأزياء هالة محمود، والإضاءة أحمد المصري، وديكور وجرافيك عبد المنعم المصري. تُعرض الأوبرتان على المسرح الكبير في الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة 23 و24 يناير، والأحد والإثنين 26 و27 يناير.

تدور أحداث أوبرا "الأخت أنجيليكا" في إطار تراجيدي بفصل واحد، حول راهبة شابة تُدعى أنجيليكا تعيش حياة هادئة في الدير، قبل أن تتغير حياتها جذرياً بسبب كشف مؤلم عن ماضيها، مما يقودها في رحلة من الحب والخسارة والخلاص الروحي.

يُؤدي أدوار أوبرا "الأخت أنجيليكا":

- رشا طلعت/منى رفلة (سور أنجيليكا).

- جيهان فايد/ليلى إبراهيم (الخالة برنشيبيسا).

- سلمى الجبالي/جاكلين رفيق (سور جينوڤييڤ).

- وسوزانا أسامة، داليا سمير، نورستا المرغني، وآخرون بمشاركة كورال أوبرا القاهرة.

أما أوبرا "جاني سكيكي"، فتأخذ طابعاً كوميدياً بفصل واحد، حيث تسرد القصة مخططات جاني سكيكي الماكرة لخداع عائلة جشعة تتصارع على الميراث، مقدمةً مزيجاً من الضحك ونقداً لاذعاً لأطماع النفس البشرية.

يُؤدي أدوار أوبرا "جاني سكيكي":

- خالد سمير/مصطفى محمد (جاني سكيكي).

- سلمى الجبالي/إنجي محسن (لاوريتا).

- مينا رفائيل/مصطفى مدحت (رينوتشو).

- نورستا المرغني/ليلى إبراهيم (زيتا)، ومجموعة من الفنانين.

يُذكر أن فعاليات دار الأوبرا لعام 2025 تتضمن عروضاً جديدة وسلاسل حفلات متنوعة تهدف إلى تطوير العمل الفني وتسليط الضوء على مختلف أشكال الإبداع الجاد.