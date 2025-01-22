ليلة فى حب العندليب لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

كتب- محمد شاكر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً بعنوان "ليلة فى حب العندليب" للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، ويحييه فصل الغناء العربى بمشاركة التخت الشرقى قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٢٣ يناير فى معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منها: "صافينى مرة، كامل الأوصاف، قارئة الفنجان، أهواك، تخونوه، كفاية نورك عليا، بيع قلبك، عشانك يا قمر ، اول مرة تحب يا قلبى، التوبة، كنت فين".

ويؤدي هذه الأعمال: ميدو البحيرى، لاما حازم، منتصر التيجانى، أدهم الكاشف، چني أحمد، مريم مكين.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.

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