أسامة قابيل عن المذيعة آلاء عبد العزيز: تحتاج إلى الدعم النفسي لو كانت صادقة

كتب- محمد عاطف:

قال أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقًا على فيديو المذيعة آلاء عبد العزيز التي زعمت خلاله إصابتها بمرض الانفصام في الشخصية، وخلعها للحجاب، إن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يتم بمنتهى الرفق والتفهم، إن كان الأمر حقيقيًا.

وأوضح "قابيل" في تصريحات صحفية اليوم، أنه "إذا كانت صادقة في ما تقول، فإنها تمر بابتلاء نفسي يحتاج إلى الدعم الطبي والإنساني، فالإسلام ينظر إلى الأمراض النفسية باعتبارها ابتلاءً يطهر صاحبه من الذنوب، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يُصِيبُه أذًى شوكة فما فوقها إلا كفَّر الله بها سيِّئاته".

وأضاف أن الإسلام يحث على التثبت قبل الحكم على أي شخص، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"، مشددًا أنه إذا كان الأمر مجرد ادعاء، فإن ذلك يعد تصرفًا مرفوضًا شرعًا وأخلاقيًا، فالإسلام لا يقبل الكذب أو التضليل لتحقيق مكاسب شخصية أو شهرة، وقد حذّر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب بقوله: ويلٌ للذي يحدِّثُ فيكذبُ ليُضحِكَ به القومَ، ويلٌ له، ثمَّ ويلٌ له".

ووجه رسالة إلى المذيعة آلاء عبد العزيز، قائلاً: "إن كنتِ صادقة، فنحن ندعو الله أن يرزقك الشفاء ويعينك على تجاوز هذه المحنة، وإن كنتِ كاذبة قد ادعت ذلك، فمثلك من بال في البئر لكي يذكره الناس حتى لو بالسوء، وتذكري فباب التوبة مفتوح، وعليكِ إعادة النظر في تصرفاتك".

وأكد أن على المجتمع التعامل مع مثل هذه القضايا بحكمة وتعاطف، دون التشهير أو إصدار الأحكام، دعمًا لقيم الإصلاح والستر التي يدعو إليها الإسلام.

أثارت المذيعة آلاء عبد العزيز، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها فيديو جديد ظهرت خلاله دون ارتداء الحجاب، زاعمة إصابتها بمرض الفصام.

وقالت "آلاء عبدالعزيز"، وهي مقدم برامج، خلال الفيديو: "جماعة مين قلعني الحجاب؟ أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد أنا مريضة حاليًا عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس.. دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إلى بتتكلم معاكم التانية دي مش أنا.. أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج.. أنا بتدمر.. الشخصيه دي بتدمرني".