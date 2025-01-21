المذيعة آلاء عبدالعزيز تثير الجدل: "جماعة مين قلعني الحجاب؟"

كتب- محمد شاكر:

أثارت المذيعة آلاء عبد العزيز، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها فيديو جديد ظهرت خلاله دون ارتداء الحجاب، زاعمة إصابتها بمرض الفصام.

وقالت "آلاء عبدالعزيز"، وهي مقدم برامج، خلال الفيديو: "جماعة مين قلعني الحجاب؟ أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد أنا مريضة حاليًا عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس.. دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إلى بتتكلم معاكم التانية دي مش أنا.. أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج.. أنا بتدمر.. الشخصيه دي بتدمرني".

كانت آلاء قد نشرت في وقت سابق مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، وهي مرتدية الحجاب وأخرى بدونه وأرفقتها بصور للفنانة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان".

وآلاء عبد العزيز، مذيعة وإعلامية، قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم" منها برنامج "الأكيلة"، وبرنامج "صباحك سكر مع آلاء"، وأيضًا برنامج "خيرنا بينا" الذي قدمته في رمضان الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها آلاء عبدالعزيز الجدل، إذ سبقت أن كشفت عن تعرضها للعنف الأسري والضرب من قبل زوجها على مدار عامين وعن قيامه بإطفاء السجائر في جسدها على حد قولها لتعلن بعدها حصولها على حكم خلع ضده.

كما سبق أن أعلنت التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا ونشرت صورة لهما وعلقت قائلة: "انتظروا المفأجاة، المذيعة آلاء عبد العزيز وحمو بيكا".