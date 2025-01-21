أستاذ باطنة: "ماربورج" من أخطر الفيروسات.. ومصر خالية منه



كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض الباطنة والكبد، أن مصر خالية من فيروس "ماربورج" القاتل الذي ينتقل من الخفافيش إلى الإنسان.

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على شاشة تلفزيون "الحياة": "هذا الفيروس يعد من أخطر الفيروسات، لأنه يسبب حمى نزفية وارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة، إضافة إلى تكسير كريات الدم الحمراء".

وأضاف عمر: "انتشار هذا الفيروس سريع جدًا، مؤكدًا أن العدوى تنتقل من الخفافيش إلى الإنسان ثم تنتشر من شخص لآخر عبر الاختلاط المباشر".

وتابع: "تنزانيا هي أول دولة في إفريقيا تعلن عن وجود الفيروس، موضحًا أن هناك تطعيمًا متوفرًا ضد الفيروس في مصر، لكن لا يتم استخدامه إلا في حالة السفر إلى دول موبوءة".

وشدد عمر على أن مصر ليست بحاجة إلى هذا التطعيم حاليًا، نظرًا لخلوها من المرض.