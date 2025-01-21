حزب أبناء مصر يشيد بمبادرة "يد بتزرع وايد بتساعد"

القاهرة -مصراوي:

أشاد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر بمبادرة حزب مستقبل وطن "ايد بتزرع وايد بتساعد" خلال حضوره احتفالية الحزب المقامة باستاد القاهرة الدولي.

وأشار رئيس حزب "أبناء مصر" إلى إن هذا العمل يأتي من منطلق مسئولية وطنية تجاه أبناء الوطن وتستهدف المبادرة الكثير من الشباب وتحديدا قطاع عريض من المزارعين الذين يستحقون الكثير من الدعم؛ والذي ينعكس بالإيجاب على صادرات الدولة المصرية من المحاصيل والفاكهة المختلفة.

وقال بركات إن حزب مستقبل وطن تكفل بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتي تقل عن 10 آلاف جنيه، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.

جاء ذلك خلال انطلاق مبادرة الحزب والتي تحمل عنوان "سداد ديون المزارعين.. أيد بتزرع وأيد بتساعد"، بحضور عدد من قيادات بعض الأحزاب، وحشود كبيرة من المواطنين.