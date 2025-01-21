هل تتأثر أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب الأخيرة؟.. الشعبة توضح

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أثارت قلقًا في الأسواق، خاصة سوق الذهب، مبينًا أن سعر الجنيه الذهب بلغ 30 ألفًا و200 جنيه.

وأوضح واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا السعر يُعد طبيعيًا بالنظر إلى الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، لكنه حذر من احتمالية تأثر سوق الذهب بمزيد من التصريحات الصادرة عن ترامب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التصريحات المتضاربة التي تصدر عن البورصات العالمية تسببت في حالة من الركود، موضحًا أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي جاءت بعد نصف ساعة فقط من تنصيبه، قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الولايات المتحدة تمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي.

وأكد واصف أن الأسواق العالمية للذهب تتسم بحساسية عالية تجاه أي تطورات سياسية أو اقتصادية كبرى، مما قد ينعكس على أسعار الذهب في المستقبل القريب.

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