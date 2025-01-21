أحمد موسى عن استشهاد العقيد فتحي سويلم: كان فين الأمن الخاص بالبنك؟ (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

نعى الإعلامي أحمد موسى العقيد فتحي سويلم، الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في فض مشاجرة داخل أحد فروع البنوك بمحافظة الفيوم.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "ربنا يرحم شهيد الواجب والوطن، العقيد فتحي سويلم الذي ضحى بحياته من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين الذين كانوا متواجدين داخل البنك أثناء الحادث".

وأوضح أن الشهيد طلب الدخول إلى البنك لأداء واجبه في تأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأشار موسى إلى انتشار شائعات حول وجود سطو مسلح على البنك، مؤكدًا أن الحقيقة تتعلق بمشاجرة كبيرة، متابعا: "مثل هذه الشائعات تستهدف ضرب الجبهة الداخلية والاقتصاد، ولكن وزارة الداخلية سارعت بإصدار بيان لتوضيح الواقعة، كما أصدر البنك بيانًا رسميًا لشرح تفاصيل ما حدث".

وأكد موسى أن الجهات التي روجت لهذه الشائعات تجاهلت نشر البيانات الرسمية، مشيرًا إلى خطورة ذلك في تشويه الحقائق: "المشاجرة كانت كبيرة لدرجة استشهاد العقيد فتحي سويلم وإصابة آخرين".

وفي ختام حديثه، تساءل موسى عن دور الأمن الخاص بالبنك والإجراءات الأمنية المتبعة: "إزاي واحد يدخل البنك ومعاه سكينة؟ فين البوابات الإلكترونية ودور الأمن الخاص؟".

اقرأ أيضًا:

السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟

أغلى "مج" في مصر.. قصة مزاد مرسال لدعم تجهيز غرف عمليات في غزة



