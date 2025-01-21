الثقافة تكشف مبادرة "المليون كتاب" ضمن معرض القاهرة للكتاب

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة "المليون كتاب" خلال المؤتمر الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وأوضح الدكتور البسيوني، خلال حديثه في برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة المحور، أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى إيصال الكتاب إلى مستحقيه في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتعزيز دور الثقافة في بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي بتوجيهات معالي وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، الذي أكد أهمية نشر الثقافة والمعرفة على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الوزارة تعمل منذ فترة على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركاء في المجال الثقافي، بهدف دعم المكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة المنتشرة في جميع محافظات مصر.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير الكتب بشكل أكبر للمواطنين، ودعم البنية الثقافية من خلال نشر المعرفة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس دور الوزارة في نشر الوعي الثقافي على نطاق واسع.

اقرأ أيضًا:

السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟

أغلى "مج" في مصر.. قصة مزاد مرسال لدعم تجهيز غرف عمليات في غزة

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء: شبورة وأمطار على هذه المناطق (بيان تفصيلي)