محافظ الجيزة: توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

الجيزة - أ ش أ:

كشف محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عن توزيع 4 أطنان لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين، وإيصال المساعدات للمستحقين في القرى والمراكز .. مشيراً إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأكد المحافظ أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي - والتي تم استلامها اليوم - تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين .. لافتا إلى أنه تم استلام وتوزيع 27 طن لحوم صكوك الأضاحي، خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن.

من جانبه، أشار مدير مديرية الأوقاف الدكتور السيد مسعد إلى أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عملية التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إمام فوزي إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارات الإجتماعية لضمان سرعة وصول اللحوم للمستحقين، منوها بأنه تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامه" لقاعدة التوزيع.

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