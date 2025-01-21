أغلى "مج" في مصر.. قصة مزاد مرسال لدعم تجهيز غرف عمليات في غزة

كتب - محمد شاكر:

نجحت حملة التبرع التي أطلقتها هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية، في كسر حاجز الـ4 ملايين جنيه، بهدف تجهيز غرف عمليات لإنقاذ أهل غزة وتقديم الدعم الطبي العاجل للقطاع.

"راشد" دشنت الحملة في اليوم الثاني من الهدنة في غزة، وأعلنت عن مزاد على "مج" شخصي تمتلكه، يحمل قيمة رمزية كبيرة بالنسبة لها، حيث كانت تستخدمه يوميًا لشرب قهوتها أثناء فترة دراستها ماجستير القيادة العالمية للرعاية الصحية في جامعة أكسفورد، والتي وصفتها بـ"جامعة أحلامها".

وأكدت راشد أن المزاد على هذا "المج" هو وسيلة لدعم تجهيز غرفتي عمليات لإرسال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى أهلنا في غزة. بدأ المزاد بسعر 200 ألف جنيه، ومع التفاعل الكبير وصل حتى الآن إلى 4,239,627 جنيه مصري، سيتم تخصيص المبلغ بالكامل لدعم القطاع.

وقالت هبة راشد: "منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وأنا أفكر في أغلى شيء لدي يمكنني أن أقدمه لدعم الناجين من الحرب في القطاع".

وأضافت: "لم أجد لدي أغلى من المج الذي أشرب فيه القهوة كل صباح. اشتريته عندما حصلت على منحة لنيل درجة الماجستير في القيادة في مجال الرعاية الصحية بجامعة أكسفورد البريطانية العريقة. إنه يذكرني برحلتي المضنية لكي أصل لما وصلت له حتى الآن".

ووفق "بي بي سي"، أشارت راشد إلى أن الغرض من المزاد كان بيع "المج" لشخص واحد فقط، لكنها فوجئت بمئات المتبرعين الذين دفعوا آلاف الجنيهات وتنازلوا عن "المج" دعماً للمزاد، ما حول المزاد إلى حملة تبرعات مادية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مرسال الخيرية نظمت قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضمنت 150 قاطرة مساعدات بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه. كما نظمت المؤسسة حملات تبرع بالدم لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الدم ومشتقاته.

وأشارت هبة راشد إلى أن المؤسسة لا تقتصر جهودها على دعم غزة فقط، بل تقدم أيضًا المساعدات الاجتماعية والطبية للأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مصر.

وأضافت أن عدد الحالات الفلسطينية التي تلقت الدعم من المؤسسة تخطى 2500 مواطن وأسرة فلسطينية خلال الفترة الماضية.

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