"الزراعة" تبحث مع وفد من السفارة الفرنسية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي

القاهرة - أ ش أ:

بحث المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور سعد موسى، مع وفد رسمي من السفارة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في القطاع الزراعي.

واستعرض موسى أيضا الوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالندوة المصرية الفرنسية للأبقار المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري بمشاركة وزير الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة، والتي ستشهد التوقيع على نماذج الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بتصدير واستيراد العجول بين الهيئتين البيطريتين في كلا من مصر وفرنسا.

وخلال اللقاء، أشاد موسى بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين في مصر على كافة الأصعدة والمجالات، وبالتعاون المثمر بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع الزراعة في مصر مقدرا الدعم المستمر لتطوير القطاع الزراعي وتحديثه، كما أثنى على دور الوكالة الفرنسية للتنمية والتي سبق وأن قدمت تمويلات ميسرة لهذا القطاع الحيوي.

واستعرض الجانبان موضوعات التعاون القائمة والمشروعات التي تقوم بتمويلها وتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة السابقة والعائد الاقتصادي الناتج عن تنفيذ هذه المشروعات خاصة لصغار المزارعين ودعم منظومة الألبان والإنتاج الحيواني والسمكي، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية للمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة خاصة المرحلة الثانية لمشروع "سازمي".

من جهته، قال رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية إن هناك ما يقرب من 200 شركة فرنسية تستثمر في مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو في شتى القطاعات مثل الصناعة والزراعة والري والقطاع البنكي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف أنهم بصدد الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالأمم المتحدة، حيث أعرب عن رغبته فى مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الحدث الهام والمزمع انعقاده في يونيو القادم بباريس، حيث سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين دوليتين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و(FAO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) لمكافحة الصيد الجائر وغير الشرعي، وتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية والتي تهدف إلى ضم مصر إلى تلك الاتفاقيات بصفتها أحد الدول الأعضاء بال "UN".

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