مصدر: 15 جنيهًا سعر تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب 2025

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع، بهيئة النقل العام بالقاهرة، عن سعر تذكرة خطوط خدمة معرض الكتاب 2025 بداية من الخميس المقبل الموافق 23 يناير الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن سعر تذكرة خطوط خدمة معرض الكتاب يبلغ 15 جنيها.

وأضاف المصدر، أنه بالنسبة للخطوط العادية التي تمر عبر معرض الكتاب سيتم معاملتها بنفس سعر تذكرة الخط وليس تعريفة خطوط المعرض الخاصة.

تفاصيل معرض الكتاب 2025

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025.

خريطة محطات ومسارات خطوط أتوبيسات معرض الكتاب

أشار محافظ القاهرة، إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة.

الخط الأول يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثالث ينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

الخط الرابع يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس يبدأ من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط السادس يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع يبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

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