رئيس الوزراء للشباب: لا تتوقعوا حياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات

كتب- محمد نصار:

يحل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضيفًا على حلقة الجمعة المقبلة من برنامج (Gen Z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويشارك رئيس الوزراء في تقييم مشروعات شباب الجامعات المصرية المتأهلين للمرحلة النهائية للبرنامج.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen Z)، وقال إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، مؤكدًا أن الميزة الهائلة في مصر، تكمن في القوة الناعمة للشباب، "وكلما التقيت بمسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة في قوتها الناعمة".

وأشار مدبولي إلى أن فكرة البرنامج رائعة، وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة في تشكيلها الأخير تضم مجموعة وزارية لريادة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحتل مرتبة متقدمة تستحقها في ظل تواجد شباب أمثال المشاركين، مع أهمية الإصرار على السعي وراء أفكارهم وأحلامهم، مخاطبًا هؤلاء الشباب: لا تتوقعوا أن تكون الحياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات لكن منها سيولد النجاح وستتطور أفكاركم، وحتمًا ستنجحون.

وناقش رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة في الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التي تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى ٢٥ ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته ١٠٠ مليون جنيه، مقسمة إلى ٥٠ مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و ٥٠ مليونًا من صندوق تحيا مصر.

ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبي والمهندس هاني عازر والدكتور سامح سعد.

الحلقة تذاع في الثامنة من مساء الجمعة على قناة Dmc ومنصة watchit.

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