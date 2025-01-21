الأرصاد تحذر من أمطار خلال الساعات المقبلة بهذه المناطق.. تمتد لفترات الليل

كتب- محمد شاكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير لاستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من غرب البلاد ( مطروح - الإسكندرية- مناطق من الصحراء الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم: أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر من يوم الأربعاء.

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