"حياة كريمة" تنظم أكبر قافلة مساعدات إلى قطاع غزة

القاهرة - أ ش أ:

استأنفت مؤسسة "حياة كريمة"، إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في أكبر قافلة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استجابة لنداء الشعب الفلسطيني وفي إطار دورها لدعم القضية الفلسطينية .

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه فور التوصل لإعلان وقف إطلاق النار، بدأت مؤسسة "حياة كريمة" في تجهيز المساعدات الغذائية والعلاجية، من أجل وصولها إلى أهالي غزة، في ظل توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني .

وثمنت "حياة كريمة"، دور الدولة المصرية والوسطاء الدوليين في التوصل للاتفاق مع الأطراف المتنازعة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

ودعت جميع شركائها والمساهمين معها، إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والمشاركة في إرسال المساعدات الإنسانية.

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