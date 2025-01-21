أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد مساء اليوم وغدا الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة في الصباح الباكر، على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة: يوجد أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تتراجع لتسجل 20 درجة على القاهرة و19 على السواحل الشمالية و23 حتى 28 على المناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس في التاسعة صباحا.

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