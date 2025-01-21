وزيرة التنمية المحلية توجه بدراسة تشجير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية تكويد جميع الأشجار التي سيتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق محافظات القاهرة الكبرى والحفاظ عليها وصيانتها عن طريق التنسيق مع هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديريات الزراعة بالمحافظتين للحفاظ على تلك الأشجار التي يتم زراعتها ومتابعتها أولًا بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.

كما وجهت منال عوض، بدراسة تشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري في نطاق المشروع، مؤكدة أنّ المبادرة الرئاسية تهدف لتحسين جودة الحياة والبيئة للمواطنين وتعزيز الشراكة المجتمعية وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري بداية من المقطم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من وزيرة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، مع تطبيق المعايير المستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، بما يساهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري وبما يتماشى مع المشروعات الحضارية الجاري إقامتها بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تسعى عند تشجير الطريق الدائري لتطبيق معايير تضمن تقليل مياه الري المستخدمة مع مراعاة الشكل الجمالي للأماكن المقرر تشجيرها حيث تم اختيار أشجار كثيفة الخضرة وتحتاج لكميات قليلة من المياه مع التوزيع المتناسق لها، كما تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق الدائري، تضم جميع المناطق الصالحة للتشجير بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق، والزراعة.

شهد الجولة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة، واستشاري المشروع.

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