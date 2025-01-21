10 صور ترصد افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "أجري إكسبو" بمشاركة شركات متخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي

التموين: انطلاق معارض أهلًا رمضان أول شهر فبراير المقبل

كتب- أحمد السعداوي:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المعرض الدولي الزراعي "أجري إكسبو"، في دورته العاشرة؛ والذي يُقام على أرض فندق جرين ديزيرت المعداوي، بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025،

بحضور المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى العارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الأجنبية المشاركة، فضلًا عن الزوار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج؛ حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالتسميد والمبيدات والري الحديث والصوب الزراعية والتقاوي والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة .

ويعد المعرض من المعارض المتخصصة في تلبية احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة؛ حيث يُشارك بالمعرض أكثر من 350 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة، تبحث عن فتح أسواق إفريقية جديدة ودعم وجودها بها.

ويستضيف المعرض بعثات من المستوردين من مختلف الدول الإفريقية والعربية والأجنبية؛ بهدف تنشيط الصادرات المصرية وتبادل الخبرات؛ حيث يشهد حضور وفود من إيطاليا والهند ونيجيريا والعراق وليبيا والجزائر والكونغو .

وتشهد فاعليات المعرض حضور أكثر من 250 مستوردًا عربيًّا وإفريقيًّا لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة؛ بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومي، وستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين، يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من ٣٠ ألف زائر متخصص .

















