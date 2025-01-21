ماجد أبو سعدة: ورش عمل لتشخيص ووقاية سرطان عنق الرحم بالمؤتمر الدولي الـ17

كتب- أحمد فوزي:

أعلن الدكتور ماجد أبو سعدة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب عين شمس، تنظيم ورش عمل متخصصة للوقاية من سرطان عنق الرحم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن فاعليات المؤتمر الدولي السابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي للأورام، والذي سيُعقد في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وأكد الدكتور ماجد أبو سعدة أنه سيتم إجراء مسح شامل لتشخيص سرطان عنق الرحم في إطار الجهود المستمرة للوقاية من هذا النوع من السرطان، موضحًا أن العلاج سيتم التركيز على معالجته قبل حدوثه، وبالتالي الوقاية منه في مراحله المبكرة.

وأشار أبو سعدة إلى أهمية عقد ورش عمل لمناقشة العلاجات باستخدام المنظار، والتي تساعد في تحسين تقبل المريض للعلاج وزيادة فرص الشفاء؛ مما يعد تطورًا مهمًّا في طرق العلاج المستخدمة في معالجة سرطان عنق الرحم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد حضور الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الأورام بجامعة أكسفورد، والذي تحدث عن مصل جديد للحد من سرطان وأورام عنق الرحم.