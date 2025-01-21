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رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور".. والحكومة: نسعى لتطوير التعاون

03:10 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، أكد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، اهتمام الشركة بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُعرباً عن تقديره لدعم الحكومة للشركة خلال الفترة الماضية.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، عن تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مجال تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المصرية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تسعي لتطوير التعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعي لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه بما يساعد على التوسع في تلك المشروعات لتلبية الاحتياجات المحلية.

وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، وبحث التعاون كذلك في مجال توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه.

وبناءً عليه، أوضح رئيس الوزراء أنه يتطلع لتلقي دراسة وافية من الشركة حول التعاون في مجال تحلية المياه من حيث التكلفة وجميع المحددات الأخرى اللازمة للتوسع في تحلية المياه على نطاق واسع، مُؤكداً استعداد الحكومة لدعم الشركة لتنفيذ مثل تلك المشروعات الضخمة.

وأوضح ماركو أرشيلي، أن الشركة تُرحب بالتعاون مع مصر في ضوء وجود رؤية واضحة لدي الحكومة في مجال تحلية المياه، مُنوهاً إلى خبرة الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة في دول المنطقة.

الدكتور مصطفى مدبولي شركة أكوا باور رئيس الوزراء
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