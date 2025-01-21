جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي لشركة أبو زعبل للكيماويات "مصنع 18 الحربي" -تفاصيل

التموين: انطلاق معارض أهلًا رمضان أول شهر فبراير المقبل

كتب- محمد سامي:

تفقدَ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال جولة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، في إطار الحرص على الوجود الدائم بين العاملين؛ لمباشرة سير العملية الإنتاجية ومتابعة مدى انتظامها .

وحضر وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مقر الشركة مبكرًا؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وخلال الجولة التفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي)، استمع الوزير إلى ما استعرضه الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، وأطقم العمل بالشركة، من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها وإجراءات تنفيذ خطط التطوير.

وتابع الوزير مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرَين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

جدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، ويوجد أيضًا بالشركة وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك، وتقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها؛ لتصنيع عدد من المنتجات المدنية، مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يُستخدم في صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق).

وتضم الشركة (مصنع 18 الحربي) مجمعَين صناعيَّين بإجمالي (30 مصنعًا)، وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية- كهربائية-كيميائية- أجهزة دقيقة)، وورش صيانة متطورة، وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكِّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية- الفيزيائية- الميكانيكية- التصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة في الصناعة، وكذلك المنتج النهائي.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.