كيفية الحصول على كفالة يتيم من بيت الزكاة- الأوراق والخطوات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يهتم الكثير من المواطنين عن كيفية الاشتراك في برنامج "رحمة" لكفالة اليتيم من بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، وهو أحد الخدمات التي يقدمها لمن تنطبق عليهم الشروط.

الفئات المستحقة لمساعدات بيت الزكاة

ويمنح بيت الزكاة والصدقات، مساعدات للأسر المتضررة، ومستحقي الخدمات الطبية والصحية وكفالة الأيتام وغير القادرين على الزواج.

وجاءت الأوراق المطلوبة للاشتراك في برنامج "رحمة" لكفالة اليتيم من بيت الزكاة والصدقات من بيت الزكاة والصدقات على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة.

- شهادة وفاة الأب.

- إثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / أو طابعة تأمينية للزوجة).

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز مياه-تليفون) لآخر شهر.

- أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون).

آلية الحصول على الخدمة

تقدم الطلبات مباشرة إلى مقر" مشيخة الأزهر الشريف " - بالدراسة -أو من خلال مندوبى بيت الزكاة والصدقات بمقر .المعاهد الأزهرية بكل محافظة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

ويمكن تحميل استمارة طلب مساعدة كفالة يتيم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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