قمح وذرة وصويا.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء لـ 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31300 طن تشمل: 8383 طن يوريا، 2905 طن رمل زجاجي، 6500 طن جبس معبأ، 13512 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51500 طن تشمل: 15000 طن ذرة، 197 طن قمح، 21156 طن فول صويا، 4850 طن أبلاكاش، 3515 طن حديد، 6782 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1037 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 477 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3585 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ 45151 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84563 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2648 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5358 حركة.

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