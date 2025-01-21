بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لقيادات بـ"مصر العليا للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حركة تغييرات محدودة بعدد من القيادات.

وتضمنت حركة التغييرات ما يلي:

- نقل المحاسب صلاح السمان، مدير عام الشؤون التجارية شمال الأقصر؛ للعمل بوظيفة مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي.

- نقل المحاسب محمود فتحي هاشم، مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي؛ للعمل بوظيفة مدير عام الشؤون التجارية شمال الأقصر.

- نقل المحاسب معتز محمد عبد العزيز، مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي؛ للعمل في وظيفة مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي.

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