بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لقيادات بـ"مصر العليا للكهرباء"
كتب- محمد صلاح:
أصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حركة تغييرات محدودة بعدد من القيادات.
وتضمنت حركة التغييرات ما يلي:
- نقل المحاسب صلاح السمان، مدير عام الشؤون التجارية شمال الأقصر؛ للعمل بوظيفة مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي.
- نقل المحاسب محمود فتحي هاشم، مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي؛ للعمل بوظيفة مدير عام الشؤون التجارية شمال الأقصر.
- نقل المحاسب معتز محمد عبد العزيز، مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي؛ للعمل في وظيفة مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي.
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