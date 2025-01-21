ما هو اتفاق باريس للمناخ بعد انسحاب أمريكا منه؟

كتب- محمد نصار:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من تصيبه رسميًا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أمرًا تنفيذيًا، بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

وينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن اتفاق باريس للمناخ والذي أقر ترامب الانسحاب منها، وفقًا وفقًا معلومات هيئة الأمم المتحدة.

ما هو اتفاق باريس للمناخ

هو اتفاق تبنته 197 دولة وذلك خلال مؤتمر الأطراف الـ 21 والذي عُقد في باريس بتاريخ 12 ديسمبر 2015، ثم دخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام على الإطلاق.

وينص الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى 5 سنوات، كما يمثل بداية تحول نحو عالم منخفض الكربون، ويوفر

خارطة طريق للإجراءات المناخية لتقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود.

وبلغت آخر إحصائية حول عدد الدول المنضمة للاتفاق، 194 دولة تشمل (193 دولة - دول الاتحاد الأوروبي).

أهداف اتفاق باريس للمناخ

- مواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.

- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

- الحد من زيادة الحرارة العالمية -هذا القرن- إلى درجتين، مع السعي للإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

- دعم الدول المتقدمة لجهود الدول النامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها.

- إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ عن الأهداف المناخية للدول.

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