قطع غيار ومنظومة إدارة السفن.. ميناء دمياط يطرح مناقصات عامة ومزايدات علنية -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

طرحت الهيئة العامة لميناء دمياط، إعلانًا برقم 5 لسنة 2024/2025 وذلك للإعلان عن طرح العمليات الآتية:

أولًا: المناقصات العامة

- توريد وتشغيل منظومة إدارة حركة السفن (VTS) ببرج الإرشاد.

- توريد بويات للوحدات البحرية.

- توريد الاحتياجات السنوية من قطع غيار السيارات (بيك أب - ميكروباص - ملاكي)، والخامات اللازمة لورشة السيارات.

- استكمال أعمال تأمين محطة الوقود البحرية ضد مخاطر الحريق.

ثانيًا: المزايدات العلنية العامة

- استغلال وتأجير الوحدة رقم (203A) بمساحة 16 م2 بالدور الأول علوي بمبنى خدمة العملاء لمدة 5 سنوات.

- استغلال وتأجير الوحدة رقم (305B) بمساحة 21 م2 بالدور الثاني علوي بمبنى خدمة العملاء لمدة 5 سنوات.

- استغلال وتأجير الوحدة رقم (303B) بمساحة 19 م2 بالدور الثاني علوي بمبنى خدمة العملاء لمدة 5 سنوات.

- استغلال وتأجير الوحدة رقم (410B) بمساحة 19 م2 بالدور الثالث علوي بمبنى خدمة العملاء لمدة 5 سنوات.

الشروط العامة

تطلب كراسات الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للشئون التجارية والتعاقدات بالهيئة على أن يرفق بالطلب صورة من (السجل التجاري/ البطاقة الضريبية) ويمكن الاطلاع عليها على بوابة التعاقدات العامة etenders.gov.eg علمًا بأنه سيتم بيعها للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بسعر يقل 10% عن الأسعار المذكورة قرين كل عملية بشرط تقديم ما يفيد كونها منشأة صغيرة، وبالنسبة للمناقصات العامة تكون نسبة التأمين النهائي 5% من قيمة العقد.

ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات بقاعة المناقصات والمزايدات أمام البوابة الرئيسية للميناء في الموعد المحدد قرين كل جلسة.

ويتم تطبيق أحكام لائحة مشتريات الهـيئة رقم 137 لسنة 2017 وتعديلاتها وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.



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