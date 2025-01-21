"النقل" تدرس ربط الرحاب بالعاصمة الإدارية عبر القطار الكهربائي -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تدرس وزارة النقل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين مدينتي الرحاب ومطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب المخطط المقترح، فإن مسار هذا الخط، يمتد من نهاية المرحلة الثانية للخط الرابع لمترو الأنفاق عند مدينة الرحاب حتى محطة مطار العاصمة.

ويمر مسار هذا الخط المقترح، بمدن (القاهرة الجديدة - الشروق - بدر - هليوبوليس الجديدة) وينتهي عند العاصمة الإدارية الجديدة للربط مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).



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