نشرة التوك شو| أصداء خطاب تنصيب ترامب وتطورات أزمة طالبة مدرسة التجمع

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

السفير نبيل فهمي: خطاب تنصيب ترامب يعكس انعزالية السياسة الأمريكية

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه لفترة جديدة عكس ملامح توجهات السياسة الأمريكية القادمة، التي تتسم بالنزعة الانعزالية والفردية، مع تصاعد واضح لنبرة الرأسمالية الحادة.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض "قويًا"، وأن حديثه كان يحمل نبرة انتقاد قاسية للإدارات السابقة، وخاصة إدارة الرئيس جو بايدن.

"عاد لينتقم".. لميس الحديدي عن خطاب تنصيب ترامب: كان حادًا ومتحديًا

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خطاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، مشيرة إلى أن الخطاب جاء حادًا ومتحديًا للجميع، بما في ذلك الرؤساء السابقين، مؤكدة أن ترامب عاد لينتقم من كل من أساء إليه ورفع شأن من ساعدوه في الوصول إلى منصبه.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، قالت الحديدي: "حفل تنصيب الرئيس ترامب حضره أباطرة المال والمعلومات، وهؤلاء هم من ساعدوه على النجاح، وهم من يتحكمون في مسار المعلومات والتأثير."

وزير الطيران المدني: مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة ونعمل على تحسين الخدمات

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن التحديات التي تواجه شركة مصر للطيران، مؤكدًا على سعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكد الحفني أن شركة مصر للطيران تحمل أهمية كبيرة للدولة المصرية، فهي ليست مجرد شركة طيران بل تمثل بُعدًا أمنيًا قوميًا.

عمرو أديب يكشف أصل لقب "الحاج أبو حنان" لتوصيف ترامب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه من حالة التفاؤل المبالغ فيها التي سادت الأوساط الأمريكية والعالمية بعد الخطاب ترامب في حفل تنصيبه.

وأشار أديب في برنامجه "الحكاية" إلى أن خطاب ترامب حمل الكثير من المبالغات والمزاعم التي يصعب تحقيقها على أرض الواقع.

حسام بدراوي يعلق على مقترح إدراج مادة التربية الدينية لمجموع البكالوريا

حذر الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، من تداعيات إدراج مادة التربية الدينية ضمن نظام البكالوريا الجديد، معتبرًا أنها قد تثير جدلاً واسعًا.

خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" قال بدراوي: "عدلنا نظام الثانوية العامة قبل كده 4 مرات.. ودائمًا بنرجع فيها بألف ليه وإزاي".

مسؤول بـكابيتال عن أزمة "كارما": المقطع المتداول لا يمثل الحقيقة كاملة

أكد خالد الجوهري، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمدرسة كابيتال في التجمع الخامس، أن المدرسة اتخذت قرارًا بفصل الطالبات المعتديات على الفور، وذلك قبل أن تتدخل وزارة التربية والتعليم أو تتصاعد الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تحقيق داخلي شامل، شمل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب جميع الأطراف المعنية.

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بمدرسة التجمع: "بنتي فكرت في الانتحار" -(فيديو)

كشفت والدة الطالبة راوية، المتهمة بالاعتداء على زميلتها في مدرسة التجمع، تفاصيل الواقعة، وقالت باكية: "احنا اتفضحنا إعلاميًا لدرجة أن بنتي فكرت في الانتحار".

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت أن النيابة لم تكن لتسلم بناتها إلا بعد التأكد من حقيقة ما حدث من خلال مشاهدة الفيديوهات التي وثقت الواقعة في المدرسة.