معرض الكتاب 2025.. قصور الثقافة تصدر كتاب "تاريخ المشرق" لجاستون ماسبيرو

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "تاريخ المشرق" لجاستون ماسبيرو، ترجمة أحمد زكي، ضمن إصدارات الهيئة المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

يعد الكتاب أحد أبرز الأعمال التاريخية لعالم الآثار الفرنسي الشهير ماسبيرو، ويأخذنا الكتاب في رحلة معرفية استثنائية، حيث يقدم موسوعة شاملة عن أبرز جوانب الحضارات الشرقية العريقة.

ونجح الكاتب في إعادة إحياء حضارات المشرق عبر استعراضه للعديد من العوامل التي شكلت عظمتها، ومنها حضارة مصر القديمة، والحضارتين البابلية والآشورية اللتين نشأتا على ضفاف نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى الحضارة الفينيقية في سوريا وحضارة بلاد فارس.

وحرص الكاتب على تسليط الضوء على الأسس التي قامت عليها هذه الحضارات، من خلال استعراض البلدان التي شهدت ميلادها، بالإضافة إلى تفاصيل عن نباتاتها، حيواناتها، آثارها، صناعاتها، دياناتها، ومعتقداتها، مع تقديم ملخص شامل في نهاية كل جزء من الكتاب.

خطة هيئة قصور الثقافة للمشاركة في معرض الكتاب

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب سمر أرز.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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