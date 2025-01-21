مصدر بـ"الكهرباء": تركيب 200 ألف عداد مسبق الدفع خلال شهرين

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 200 ألف عداد خلال الشهرين الماضيين للمرة الأولى وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور مهندس محمود عصمت الإسراع في تركيب العدادات للعقارات المخالفة والعشوائية التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الشركات بادرت بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات مع إعداد تقرير أسبوعى بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرًا إلى ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد على أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجان تعمل على ذلك في الوقت الحالي، مضيفًا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي والتي لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.

يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفورى فى تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

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