نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ ترامب بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا.. وحقيقة تغيير نظام التنسيق بالجامعات

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في مساعدة الفلاح من أجل تقديم حياة أفضل للمواطن المصري.

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خطاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، مشيرة إلى أن الخطاب جاء حادًا ومتحديًا للجميع، بما في ذلك الرؤساء السابقين، مؤكدة أن ترامب عاد لينتقم من كل من أساء إليه ورفع شأن من ساعدوه في الوصول إلى منصبه.

أكد خالد الجوهري، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمدرسة كابيتال في التجمع الخامس، أن المدرسة اتخذت قرارًا بفصل الطالبات المعتديات على الفور، وذلك قبل أن تتدخل وزارة التربية والتعليم أو تتصاعد الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية ضخمة لإطلاق مبادرة سداد ديون المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، تحت شعار (إيد بتزرع.. وايد بتساعد)، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة واسعة من الأحزاب والكيانات السياسية ورموز المجتمع والشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، فضلا عن مشاركة حوالى أكثر من 7 آلاف من قياداته وأعضائه.

كشفت والدة الطالبة راوية، المتهمة بالاعتداء على زميلتها في مدرسة التجمع، تفاصيل الواقعة، وقالت باكية: "احنا اتفضحنا إعلاميًا لدرجة أن بنتي فكرت في الانتحار".

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن السبب وراء عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، على مطار أسوان والاكتفاء بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار في نفس المطار.

كشف عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، تفاصيل حول النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد فعالية لشراء الكتب، بل أصبح احتفالًا ثقافيًا شاملًا يجذب محبي القراءة والأجواء الثقافية من داخل مصر وخارجها.

تقدمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص العزاء لأسرة الراحل المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني، والأسرة الإعلامية والرياضية كلها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.