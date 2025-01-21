تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، عن تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 1446هـ-2025.

وأوضح "خضر"، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة ستبدأ في إجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين، الذين تم اختيارهم للعمل في المملكة العربية السعودية خلال الموسم المقبل.

لقاء وزير العمل مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية

وكان محمد جبران، وزير العمل، التقى بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري؛ للبحث إجراءات اختبارات السائقين والفنيين المصريين الذين سيتم إرسالهم إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة 2025.

إجراء الاختبارات في مراكز وزارة العمل

وأشار "خضر"، إلى أن الاختبارات ستكون مُعدة في مراكز خاصة بوزارة العمل، وستشمل 20 ألف عامل مرشح للسفر إلى المملكة للعمل في موسم الحج والعمرة 1446هـ-2025.

وأضاف متحدث وزارة العمل، أنه سيتم تقييم المتقدمين بناءً على أدائهم في هذه الاختبارات، حيث ستشمل المهن السائقين وما يرتبط بها والمتخصصين في صيانة السيارات.

من جانبه، أكد وزير العمل أن اللقاء مع النقابة السعودية كان بهدف الترتيب وتوحيد الإجراءات المتعلقة باختبارات السائقين وتوفير كافة التسهيلات لتيسير سفرهم.

وأضاف "جبران"، أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان حماية حقوق وواجبات كلا الطرفين خلال فترة العمل في المملكة.

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