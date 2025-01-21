برلمانية مستقبل وطن تسأل عن آليات إشراك القطاع الخاص فى قطاع الطيران

كتب- نشأت علي:

وجه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات إلى الحكومة بشأن آليات وخطة إشراك القطاع الخاص لدعم قطاع الطيران المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وأشار إلى أن هناك رضا شعبي وتوافق حول أهمية دخول القطاع الخاص في دعم العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران، لاسيما وأنها صناعة مهمة وتعد من ركائز الاقتصاد المصري.

وطالب البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران في المرحلة الراهنة، متسائلا: هل المشكلات التي تواجهها شركة مصر للطيران تم حلها؟، لاسيما وأنها مشكلات متراكمة منذ سنوات ومن أبرزها زيادة نسبة العمالة داخل الشركة؟.

فيما طالب النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بكشف دور شركة مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة، لزيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر.

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