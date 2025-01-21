السفير نبيل فهمي: خطاب تنصيب ترامب يعكس انعزالية السياسة الأمريكية

كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه لفترة جديدة عكس ملامح توجهات السياسة الأمريكية القادمة، التي تتسم بالنزعة الانعزالية والفردية، مع تصاعد واضح لنبرة الرأسمالية الحادة.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض "قويًا"، وأن حديثه كان يحمل نبرة انتقاد قاسية للإدارات السابقة، وخاصة إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف السفير أن ترامب نجح في تحقيق معادلة نادرة في المشهد السياسي الأمريكي، حيث حصل على أغلبية الأصوات الانتخابية والشعبية معًا، وهي ظاهرة لم تحدث منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن القاعدة كانت تقتضي أن يسيطر الجمهوريون على الأصوات الانتخابية بينما تذهب الشعبية للديمقراطيين.

كما أشار فهمي إلى أن ترامب، خلال خطابه، تحدث عن الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبرى، لكنه تجاهل بشكل لافت مسؤوليتها الدولية كقوة عظمى في النظام الدولي.

وقال: "ترامب ركز على تحقيق مكاسب مباشرة للولايات المتحدة دون التطرق لدورها القيادي العالمي، وهو فارق جوهري، فالولايات المتحدة كقوة نووية وكدولة عظمى تتحمل مسؤوليات في إطار النظام الدولي."