1133 مبدعا يتنافسون على جوائز فاروق حسني للفنون بـ2141 عملاً فنياً ومعمارياً
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن جوائز الفنون الدورة السادسة 2025، والتي تقدم لها 2141 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً، في خمسة أفروع (التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي).
ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1133 فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع أنحاء الجمهورية حيث تصل قيمة جوائز الفنون إلى مليون جنيه بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى .
جائزة التصوير
تقدم للجائزة 1041 عملاً فنياً بعدد 518 متسابقاً .
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون ألف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري
جائزة العمارة
تقدم للجائزة 39 مشروعاً معمارياً بعدد 77 متسابقاً.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون ألف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري
جائزة النحت
تقدم للجائزة 315 عملاً فنياً بعدد 236 متسابقاً.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون الف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون الف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون الف جنيه مصري
جائزة النقد الفني التشكيلي..
تقدم للجائزة 18 دراسة نقدية بعدد 18 متسابقاً.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100,000 مائة الف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 30,000 ثلاثون الف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 20,000 عشرون الف جنيه مصري
جائزة التصوير الفوتوغرافي..
تقدم للجائزة 728 عملاً فنياً بعدد 284 متسابقاً.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,00 مائةوخمسون الف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون الف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون الف جنيه مصري
وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الفنون للدورة السادسة، بالتزامن مع افتتاح المعرض الجماعي الذي يضم أعمال الفنانين والمعماريين والباحثين المتأهلين للمرحلة النهائية وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.
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