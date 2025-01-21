"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية - (التفاصيل)

كتب ـ محمد صلاح

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة التى ستشغر ببلوغ المهندس أحمد ابو العطا رئيس قطاعات الشئون الفنية الحالى بسن المعاش بعد أشهر قليلة ..

وحددت الشركة الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية بديوان عام الشركة، وهي:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص مناسب.

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز الدورات التدريبية المقررة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

شروط التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2025

وطالبت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة، اتباع الآتي:

- استیفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

- أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا الشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- في حالة كون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله مشفوعة بالموافقة المبدئية على النقل في حالة الترشح للتعيين بالشركة.

- بیان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضحابه التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية/ الخبرات النوعية ومدتها الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحا مدتها ومجالها ومكانها، العلاوات التشجيعية الخطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت، وما جرى فيها من تعديل أو سحب أو محو وشهادات الخبرة اللازمة، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

- اقتراحاته لتطوير الوحدة المتقدم إليها..

طريقة التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2025

وحددت الشركة للراغبين في شغل الوظائف المطلوبة تقديم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسعة نسخ مستوفاة إلى الأمانة الفنية اللجنة الدائمة الشغل الوظائف القيادية، والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة / شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية حتى الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير2025.



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