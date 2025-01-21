معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.. تعرف على خطوط المواصلات المخفضة

كتب- محمد شاكر:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الثقافة، أنّها يسرت بالتعاون مع وزارة النقل طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 من مختلف ميادين القاهرة الكبرى من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، وتتواجد في الأماكن التالية:

الخط الأول:

عبدالمنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثاني

دوران شبرا – شارع شبرا – أحمد حلمي – شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثالث

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب

الخط الرابع

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية البنات عين شمس – ميدان الشهيد هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس

ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس

صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع

المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب

ويشارك في فعاليات هذه النسخة من المعرض 1345 دار نشر و6150 عارضا للإصدارات الأدبية والفكرية مشاركين في المعرض، من 80 دولة تشارك في المعرض، منها 10 دول للمرة الأولى.

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