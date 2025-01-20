حسام بدراوي يعلق على مقترح إدراج مادة التربية الدينية لمجموع البكالوريا

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، من تداعيات إدراج مادة التربية الدينية ضمن نظام البكالوريا الجديد، معتبرًا أنها قد تثير جدلاً واسعًا.

خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" قال بدراوي: "عدلنا نظام الثانوية العامة قبل كده 4 مرات.. ودائمًا بنرجع فيها بألف ليه وإزاي".

وأوضح المفكر السياسي، أن وزارات التعليم والثقافة والشباب والإعلام والتعليم العالي تلعب دورًا حاسمًا في صقل شخصية الفرد وبناء مجتمع متعلم ومتحضر

وتابع أنه في عام 2014 طالب بضم وزارة التعليم والثقافة والشباب والإعلام والتعليم العالي في وزارة واحدة، منوهًا بأن وجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية خطوة مميزة، قائلًا: "أثمن هذه الخطوة لأنها تجعل وجود تنسيق أكبر".

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