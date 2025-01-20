"عاد لينتقم".. لميس الحديدي عن خطاب تنصيب ترامب: كان حادًا ومتحديًا

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خطاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، مشيرة إلى أن الخطاب جاء حادًا ومتحديًا للجميع، بما في ذلك الرؤساء السابقين، مؤكدة أن ترامب عاد لينتقم من كل من أساء إليه ورفع شأن من ساعدوه في الوصول إلى منصبه.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، قالت الحديدي: "حفل تنصيب الرئيس ترامب حضره أباطرة المال والمعلومات، وهؤلاء هم من ساعدوه على النجاح، وهم من يتحكمون في مسار المعلومات والتأثير."

وأضافت أن خطاب ترامب تضمن تساؤلات حول كيفية إعادة أمريكا عظيمة من جديد، حيث تحدث عن سعيه لإعادة العصر الذهبي للولايات المتحدة من خلال القضاء على الفساد والعصابات، مع الإشارة إلى مجموعة من القرارات المتوقع أن تُعلن في وقت لاحق، مثل إعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف الهجرة غير الشرعية وإعادة ملايين المهاجرين غير القانونيين إلى المكسيك، بالإضافة إلى استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وعلى الصعيد السياسي، ذكرت الحديدي أن ترامب أعلن أنه سيكون "صانعًا للسلام"، وأن قوة بلاده ستظهر في الحروب التي يمكنه إنهاؤها، مع التأكيد على أن مهمة الجيش ستكون هزيمة أعداء واشنطن.

وأوضحت أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض بعد فوز كاسح في الأصوات الانتخابية والشعبية، وأكدت أنه معروف بعدم نسيان الإساءات، ويحرص على دعم من وقفوا إلى جانبه، خاصة أباطرة المال.

كما أشارت الحديدي إلى أن ترامب وضع حدًا فاصلًا في مسألة الإنفاق على المناخ والبيئة بإعلانه الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

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