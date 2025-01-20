مسؤول بـكابيتال عن أزمة "كارما": المقطع المتداول لا يمثل الحقيقة كاملة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد خالد الجوهري، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمدرسة كابيتال في التجمع الخامس، أن المدرسة اتخذت قرارًا بفصل الطالبات المعتديات على الفور، وذلك قبل أن تتدخل وزارة التربية والتعليم أو تتصاعد الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تحقيق داخلي شامل، شمل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب جميع الأطراف المعنية.

وعن اتهامات الإهمال التي وجهت إلى المدرسة، نفى الجوهري ذلك تمامًا، مؤكدًا أن المشرفين والأطباء كانوا متواجدين في مكان الحادث وتدخلوا على الفور لتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة.

كما أكد أن المدرسة قامت بإبلاغ ولي أمر الطالبة فور وقوع الحادث، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها.

وأوضح الجوهري أن المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل الحقيقة كاملة، حيث أنه قصير ولا يعكس مجريات الأحداث بشكل دقيق.

وأشار إلى أن المدرسة تمتلك تسجيلات كاملة لكاميرات المراقبة والتي تثبت أن المشاجرة كانت عابرة ولم تستمر طويلًا.

وعن قرار ولي أمر الطالبة بتقديم بلاغ للنيابة، قال الجوهري إن هذا القرار يعود لولي الأمر، وأن المدرسة تحترم قراره وتتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن المدرسة قدمت كل ما لديها من معلومات للتحقيق، وهي على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها

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