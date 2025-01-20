حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لسداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية

كتب- عمرو صالح:

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية ضخمة لإطلاق مبادرة سداد ديون المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، تحت شعار (إيد بتزرع.. وايد بتساعد)، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة واسعة من الأحزاب والكيانات السياسية ورموز المجتمع والشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، فضلا عن مشاركة حوالى أكثر من 7 آلاف من قياداته وأعضائه.

وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الوطني، ثم شهد الحفل فيلما وثائقيا حول جهود حزب مستقبل وطن في عام 2024، بالإضافة إلي عرض ردود أفعال المزارعين في عدد من المحافظات على مبادرة سداد ديون صغار المزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، كما تخلل الحفل عرضا قدمه شباب من كوادر الحزب حول إنجازات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالزراعة والمزارعين، مشيرا إلى فخر كل مواطن بانتمائه إلى مصر ورئيسها، في ظل المواقف المصرية الوطنية المشرفة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تعتبرها الدولة المصرية قضية مركزية، بالتوازي مع الحفاظ على القومي المصري، منوها لعزم الحزب تكثيف المشاركة في إيصال المساعدة للأشقاء الفلسطينيين خلال الساعات القادمة.

وفي كلمتها، وجّهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته وأعضائه، مؤكدة أن المبادرة تظهر تكاتف الدولة المصرية والحكومة وحزب مستقبل وطن.من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المبادرة التي أطلقها حزب مستقبل وطن لدعم صغار الفلاحين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الموارد اللازمة وأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا الإطار.

وفي سياق أخر، أشاد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود حزب مستقبل وطن الوطنية والملحوظة في كافة المجالات، مثمنا الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب.كما حرص النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام و الوزراء المشاركون في الاحتفالية، على التقاط صورة تذكارية مع 27 مزارع من محافظات جمهورية مصر العربية.

واختتم الحفل، بفقرات غنائية واستعراضية للمطرب بهاء سلطان، والذي أمتع المشاركين بمجموعة من أغانيه المتميزة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، ولفيف من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فضلا عن مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزراء المشاركين في الحفل.

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