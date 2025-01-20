إبراهيم عيسى: تنصيب ترامب يعكس قوة الديمقراطية الأمريكية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مشاهد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرز أن الديمقراطية هي الباب الواسع للتقدم، موضحًا أن الديمقراطية في أمريكا تمثل نموذجًا حقيقيًا، حيث تخلى الجميع عن خلافاتهم من أجل تنصيب رئيس جديد.

وخلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، وصف عيسى مشاهد تنصيب ترامب في البيت الأبيض بأنها مشهد بديع يعكس حركة الأمة وتغيرها، على الرغم من الاختلافات العميقة بين أطيافها.

وأشار إلى أن هناك من ينظر إلى دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية كنماذج بارزة، وكأنهم لم يروا ديمقراطية أمريكا.

وأضاف عيسى: "الشعاع الذي يأتي من أمريكا لا يمكن أن تراه بعض العيون التي تغلق على نفسها في ظلام الديكتاتورية، مما يحجب عنها فرص السلام والكرامة والعدل التي توفرها الديمقراطية."

اقرأ أيضا..

تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة

"الأعلى للإعلام" وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة

وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق